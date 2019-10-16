Знаменитого майора Димовського затримали з вибухівкою. Він пояснив, що це докази, які поліція відмовилася утилізувати

Колишнього майора Олексія Димовського, який поскаржився Путіну на свавілля поліції затримали в Новоросійську за підозрою в зберіганні декількох кілограмів вибухівки. Про це повідомило місцеве видання «Наша газета».

У розпорядження видання потрапив відеозапис, яку Димовський записав перед своїм затриманням. На плівці колишній майор пояснює, що в кінці 2016 року колега розповів йому, що в підвалі експертно-криміналістичного відділу поліції Новоросійська знайшли речові докази, які не знищили за закінченням терміну давності, а просто викинули в яр. За словами Димовського, він приїхав до яру і знайшов кілька сумок, в яких знаходилися 3 тисячі патронів, марихуана й кілька шматків тротилу.

Колишній поліцейський стверджує, що повідомив про знахідку в Центр з протидії екстремізму. Після того як протягом трьох місяців там не вжили заходів, він вирішив заховати вибухівку на кладовищі. Напередодні Димовський заявив, що планує відвезти знахідку в поліцію і добровільно здати її, як того вимагає закон, але його затримали по дорозі у відділення.

Нагадаємо, колишній майор Олексій Димовський став широко відомий в 2009 році, коли він записав відеозвернення до Володимира Путіна, в якому поскаржився на свавілля у відділі внутрішніх справ в Краснодарському краї. З-за цього в МВС були проведені службові перевірки, які, за словами керівництва відомства, не підтвердили слів Димовського. Незважаючи на це, багато громадські діячі погодилися з думкою Димовського, а деякі навіть підтвердили у своїх заявах факти корупції в органах правопорядку.

Пізніше Димовського звільнили за наклеп. Проти майора порушена кримінальна справа за статтею «Шахрайство, вчинене особою з використанням свого посадового становища».