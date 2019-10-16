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Мін’юст зажадав ліквідувати рух “За права людини” Льва Пономарьова

16.10.2019

Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека" Льва Пономарева

Мін’юст подав позов до суду з вимогою ліквідувати рух «За права людини» Льва Пономарьова. Про це йдеться в документах, опублікованих на сайті організації.

У документі сказано, що «рух підлягає ліквідації в судовому порядку». Як обгрунтування такого рішення Мін’юст наводить «неодноразові порушення організацією статей Кпап, пов’язаних із законом про іноземних агентів».

У лютому правозахисний рух Льва Пономарьова «За права людини» визнали «іноземним агентом». Таке рішення прийняв Мін’юст за підсумками позапланової перевірки організації. Про те, з чим насправді може бути пов’язано це рішення, Пономарьов раніше розповів The Insider.

Організацію п’ять разів штрафували за порушення закону про іноземних агентів.

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