У Бурятії не стали звільняти поліцейських, звинувачених у смерті підлітка під час тортур у відділенні

У МВС Бурятії не стали звільняти п’ятьох поліцейських, звинувачених в загибелі 17-річного Микити Кобелєва, який помер у відділку поліції, захлинувшись блювотними масами під час тортур, про це повідомляє «Байкал-Daily».

«В даний час щодо них проходить розгляд справи в суді. Як тільки буде прийнято рішення про те, що вони винні, як тільки вирок вступить у законну силу, ми приймемо рішення про їх подальше проходження служби в органах внутрішніх справ», — повідомив виданню начальник управління по роботі з особовим складом МВС Бурятії Михайло Боченков.

Підозрюваними у кримінальній справі проходять п’ять чоловік — колишній начальник відділення по розкриттю майнових злочинів та оперативного прикриття місць збуту оперативно-розшукового відділу карного розшуку управління МВС по Улан-Уде Андрій Павлов, його підлеглий, 37-річний оперативник Сергій Плотніков, їх 30-річний колега з того ж оперативно-розшукового відділу Валентин Смолін, а також оперативники міського відділу поліції № 1 35-річний Анатолій Олоктонов і 34-річний Тумен Манибадраев.

За версією слідства, співробітники поліції наділи на голову Микити протигаз і били, «вибиваючи» зізнання у крадіжці. Підліток помер, захлинувшись блювотними масами.