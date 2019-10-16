Газпрому примусово відключили іноземне обладнання через супутник

Австрійські компресори LMF, які використовуються Газпромом, примусово відключили через супутник, заявив начальник департаменту N335 Павло Крилов.

Він повідомив, що компресори були відключені «дистанційно». Обладнання, за його словами, «стоїть мертвим вантажем, не працює до цих пір», повідомляє РБК з посиланням на «Інтерфакс».

«Дистанційно через супутник відключено, просто перетворилися на металобрухт», – сказав Крилов.

Замість цих компресів пропонується закупити мобільні модульні компресорні станції, вироблені в Росії. Пропозиція на цей рахунок вже отримано від казанського ЗАТ НВП «Компресор».

Заступник голови правління Газпрому Віталій Маркелов заявив, що економічні показники обладнання казанського заводу повинні бути навіть вище, ніж у закордонних.

Джерело повідомило, що компресорів LMF в Газпромі небагато, вони потрібні для мобільних пересувних компресорних установок при ремонті газопроводів. Компресори стравлюють газ при зниженні тиску в трубі, щоб не допустити його викидів в атмосферу та шкоди природі. Вихід з ладу компресорів утруднить швидкий ремонт газопроводів у разі аварій.

Відключити дистанційно компресор може сам виробник, зазначив інше джерело.

«Зазвичай при укладанні сервісного контракту на обслуговування компресорів можна зробити дистанційно виправлення помилки його роботи, відключення також можливо. Не виключено, що обладнання відключили після закінчення строків сервісного контракту або гарантійних строків. А якщо воно потрапило під санкції, то виробник не міг продовжувати його обслуговування», – зазначило джерело.

При цьому у російської компанії залишаються старі компресори американського і швейцарського виробництва, які теж можуть бути відключені.