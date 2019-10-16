Антициклон защитит Украину от арктического холода, ливней и ураганов

После прихода в Украину мощного антициклона Lisbeth, страна оказалась защищенной от царствующих в Европе циклонов Quentino и Rocco с проливными дождями, ураганными ветрами и прохладой Атлантики и арктического воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

“И этот венчик надежно защищает нас от всех этих какабек осени.

Плюс – помогает антициклон, который, собственно, и является патроном украинской бабьего лета”, – написала она.

По словам синоптика, в понедельник, 14 октября, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса. А ночью похолодает до + 7 + 13 градусов.

В Киеве погода на Покров обещает быть ясной и теплой, день будет солнечным, до +20 градусов.

В то же время Диденко прогнозирует, что бабье лето сохранится в Украине и не протяжении всей следующей недели.

“Вся следующая неделя, по предварительным прогнозам, планирует быть благосклонной к бабам – сухая малооблачная теплая октябрьская погода. Бабье лето”, – написала синоптик.

: ukranews.com