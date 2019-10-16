Рідкісне куріння небезпечніше, ніж вважається

Представники Колумбійського університету опублікували дослідження, згідно з яким нерегулярне куріння може бути набагато шкідливіше, ніж прийнято вважати.

Вчені проаналізували дані приблизно 25 тисяч людей. Деякі з них взагалі не курили, деякі були нерегулярними курцями (могли не палити добу, а потім викурити кілька сигарет в день) і деякі були завзятими курцями (більше 30 сигарет на день).

Дослідження фахівців з Колумбійського університету показало, що об’єм легенів у нерегулярних курців скорочувався на порівнянному рівні з завзятими курцями: за рік зменшення склало стільки ж, скільки у завзятих любителів сигарет за дев’ять місяців.

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Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Вчені попереджають, що люди недооцінюють ризики нерегулярне куріння, тому відмова від сигарет повинні бути повний.

Дослідження також підтвердило, що після того, як люди кидають курити, рівень скорочення обсягу легень знижується, але не відновиться до нормального як мінімум 30 років.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», від неправильного харчування помирає більше людей, ніж від куріння.

За матеріалами «Новий час»

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