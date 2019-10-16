Росія на межі зцілення від нафтової залежності

Режим, народжений нафтодоларової епохою, готується до її закінчення. І хоче залишитися таким, як зараз. Політична система «харчувалася» нафтою досить довго, щоб виробити пристойний запас міцності.

Опубліковані складені в Мінфіні таблиці, в яких розписано, скільки доходів позбудеться скарбниця (у відсотках від ВВП), якщо ціна нафти впаде до $40 до $35 і далі вниз, аж до $10 за барель — і протримається на таких рівнях рік, три, п’ять, сім або навіть десять років.

Розрахункові втрати виглядають солідно, але глибокого сенсу в них не шукайте. Адже це не сценарії, детально описують, що конкретно у нас відбудеться в разі чого. Просто гімнастика розуму. Однак не випадково їй зайнялися саме зараз. У колах, близьких до прийняття рішень, задумалися, що буде, якщо нафта перестане виконувати свою звичну роботу — годувати режим і частково країну.

На цей випадок складають і більш серйозні документи, ніж мінфінівські таблиці. Найбільший серед них цікавий — тільки що оновлений Центробанком комплект сценаріїв на 2020-й та два наступних роки. Сценаріїв там, як і належить, три: хороший, середній і поганий. Але відчувається, що центробанковским аналітикам з них особливо цікавий саме поганий — так званий ризиковий. В який закладена гіпотеза, що на початку 2020 року, тобто місяця отак через три, вдарить світовий економічний криза, все полетить шкереберть, нафту впаде і далі вже доведеться з цим жити — ЦБ намагається описати, як саме.

Зрозуміло, що це тільки припущення. Художній образ. Але ж глобальної кризи справді пора статись, що давно його не було. І звичайно, його ймовірність збільшують американо-китайські, а тепер і американо-європейські торговельні війни, перспектива хаотичного «Брексита» та інші струсу. На ринках зараз явно тривожно, а світова фінансово-економічна громадськість в неспокої.

Така обстановка, в яку російський ЦБ вписує свій «ризиковий» сценарій.

Автори заклали в нього, що в найгостріші моменти 2020-го барель нафти Urals буде коштувати $20, а в середньому за майбутнє триріччя (2020-й — 2022-й) нафтова ціна складе $30. Далі ЦБ не заглядає, але запевняє, що народ і економіка вистоять, хоча і дещо постраждають, і що падіння виробництва та рівня життя буде досить коротким — зростання того й іншого відновиться вже в 2021-м.

Жодного слова про лікуванні Росії від нафтозалежності в центробанковском документі немає. Давайте прийдемо до цього висновку самі.

Порівняємо зображену Центробанком трирічку з тими, які ми вже пережили в XXI столітті.

На зорі нафтодоларової епохи, в 2001-му, 2003-му, коли хвороба нафтозалежності тільки-тільки намічалася, середня ціна бареля нафти Urals склала $24, тобто, з урахуванням подальшої інфляції долара, була відчутно вищою, ніж ті $30, які закладені в ризиковий сценарій на майбутні три роки.

Найбільш жирними були 2011-й — 2013-й ($109).

А самими в нинішньому столітті худими — 2015- 2017-й ($49).

За подвійне здешевлення нафти заплатило тоді непривилегированное народна більшість: реальні доходи податних станів знизилися казенного рахунку на одну десяту, а за неказенному, але більш правдоподібного, — на одну п’яту. Стани ж, наділені привілеями, від омонівців і вище, не постраждали. А государеві магнати в критичні місяці кінця 2014-го — початку 2015-го вибили собі $70 млрд валютних резервів на віддачу зовнішніх боргів та інші невідкладні потреби. Потім відбулися не менш повчальні речі. У 2018-му барель Urals подорожчала до $70, так і в 2019-му, за прогнозами, знизиться несильно — десь до $63. Однак простолюду від цього нічого не перепало: доходи стагнують і навіть злегка знижуються.

Всі додаткові прибитки без заминки поглинула система, та ще й обдарувала підданих пенсійною реформою — в знак наміру економити на них і надалі.

А тепер, тримаючи в розумі ці деталі, про яких ЦБ нам нагадувати, ясна річ, не стане, оцінимо його ризиковий сценарій.

Отже, виходячи з викладеного там, нафту у 2020-му коштує дешевше, ніж сьогодні, як мінімум в два рази. Тобто її реальна ціна нижча, ніж коли-небудь в XXI столітті. Інфляція збільшується до 8%. Діюча система підтримки курсу рубля, откалиброванная на нафтову ціну від $40 і вище, перестає працювати, і відбувається девальвація. Начерками щодо того, наскільки великий буде, ЦБ не ділиться, щоб не бентежити незрілі уми.

За сценарієм, імпорт товарів в 2020-му скорочується порівняно з 2019-му-майже на третину — з очікуваних цього року $249 млрд до $177 млрд. З урахуванням інфляції, це повернення на 14 років назад — до рівня 2006 року, коли імпорт у тодішніх цінах становив $138 млрд.

Міжнародні резерви зменшуються в 2020-му всього на $35 млрд (на 7%). Тобто ЦБ розраховує звільнитися вдвічі дешевше, ніж у попередній криза. Не дуже віриться, однак допустимо.

Цілком помірним бачиться авторам сценарію і спад економіки — десь на пару відсотків у 2020-м. А в 2021-му вже передбачається зростання, хай поки і скромний.

Не так уже сильно (за сценарієм) постраждають і громадяни — реальні витрати домогосподарств на кінцеве споживання з’їдуть вниз теж всього на 2%. Тут, правда, замаскована маленька хитрість. У важкі часи споживання знижується повільніше, ніж реальні прибутки, оскільки люди пускають в хід відкладені гроші, влазять у борги і т. п. Скажімо, в 2018-му зростання наявних доходів не було, а от витрати домогосподарств на кінцеве споживання зросли за офіційним рахунку на 2,3%.

З цією поправкою реальні наявні доходи населення в 2020-му повинні впасти не менше, ніж на 4%. Але і цей спад виглядає неправдоподібно скромними на тлі обіцяного інфляційного сплеску, девальвації рубля і прописаний в сценарії різкого зменшення ввезення імпортних товарів. Картина кризи безумовно прикрашена. Але не будемо лаяти Центробанк. У нього теж є начальство є. Навпаки, подякуємо за правдоподібний в цілому висновок. Кілька років тому нафта подешевшала вдвічі — і країна витримала, причому система не розсипалася. Коли ціни на паливо впадуть ще вдвічі, цілком можна очікувати, що режим знову зуміє перекласти на громадян витрати і продовжить керувати країною, излечившейся від нафтозалежності.

Це зцілення не буде поверненням у перші роки століття, з їх сподіваннями на швидке розвиток, а з часом і на свободу. Кілька трильйонів нафтодоларів, придбаних за неповних два десятиліття буму, система наполовину інвестувала в себе, а наполовину — у поліпшення стандартів життя народу. Цю другу частину колишніх витрат режим зараз по частинах відбирає. А на першу він найрадикальнішим чином себе зміцнив. І націлений на те, щоб гранично ускладнити будь-який рух вперед.

Може, не прямо зараз, але досить скоро російська нефтезависимость якщо і не зовсім пройде, то різко слабшає. А ось з збоченнями, які вона залишить у спадок, країні ще розбиратися і розбиратися.