Медики назвали простой способ профилактики инфаркта и инсульта

Дневной сон снижает риск развития болезней.

Исследователи изучили данные 3 462 человек, средний возраст которых составил 57 лет. Результаты показали, что короткая дремота днем снижает риск инфаркта и инсульта.

У участников, которые спали днем долго, развилось 155 случаев заболеваний сердца и сосудов. Однако шансы заболеваний снижались у тех, кто спал днем всего один-два раза в неделю и дремал недолго.

Ученые считают, что полученные результаты говорят лишь о пользе дневного сна для всего человеческого организма.

: lenta.ua