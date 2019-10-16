«Газпрому» відключили обладнання з супутника

Російському «Газпрому» дистанційно відключили кілька компресорів компанії LMF, які використовуються для ремонту газопроводів.

Про це повідомляє «РБК».

«Дистанційно через супутник відключено, просто перетворилися на металобрухт», — повідомив начальник департаменту N335 «Газпрому»Павло Крилов.

За словами Крилова, компресори потрібні, щоб стравлювати газ при зниженні тиску в трубі, не допускаючи його викидів в атмосферу. Вихід з ладу обладнання ускладнює швидкий ремонт газопроводів.

Відзначається, що вимкнути компресор з супутника може його виробник.

«Не виключено, що обладнання відключили після закінчення строків сервісного контракту або гарантійних строків. А якщо воно потрапило під санкції, то виробник не міг продовжувати його обслуговування», — відзначило джерело видання в «Газпромі».