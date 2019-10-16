Горбаті кити полюють за допомогою мережі з бульбашок (відео)

Чи знаєте ви, що деякі китоподібні використовують «мережі», щоб зловити здобич? Так роблять горбаті кити: вони пірнають під зграї риб і починають кружляти по спіралі вгору, видихаючи бульбашки повітря. Оточені щільною стіною з тисяч бульбашок, риби збираються в зграю і спливають до поверхні. Там видобуток вже чекає другий кит.

Цей цікавий процес вдалося зняти на відео морським біологам з Гавайського університету в Маноа, які вивчали причини зниження чисельності горбатих китів. Їх кількість зросла після заборони на комерційний китобійний промисел в 1985 році, і популяція більше не вважається знаходиться під загрозою зникнення. Однак за останні п’ять років китів стали бачити все рідше, що викликає побоювання.

Крім безпілотників, які показали вид на китів зверху, вчені задіяли камери, прикріплені безпосередньо до тіл тварин за допомогою спеціальних присосок. Так дослідникам вдалося роздивитися полювання з усіх можливих ракурсів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

За словами вчених, в полюванні за допомогою бульбашок найбільше вражає те, що цій поведінці тварини навчаються. Не всі горбаті кити полюють таким чином, а навіть ті, хто вміє, можуть використовувати різні методи.

Горбаті кити влітку припливають у води Аляски (США) для годування, а на зиму відправляються назад, в більш теплі води навколо Гаваїв. Там вони будуть розмножуватися і вирощувати своїх телят. Під час періоду розмноження кити фактично не їдять.

За матеріалами Science Alert

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