НАТО допомагає розміновувати Приазов’я

Станом на жовтень 2019 року британська організація Halo Trust вже очистила від мін та інших вибухових пристроїв понад 2,5 млн кв. м української території, включаючи й райони в околицях Маріуполя.

Як передає “Новинарня”, про це розповів виконавчий директор Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Віталій Мартинюк під час воркшопу, який днями відбувся в Донецькому державному університеті управління (м. Маріуполь).

“Така робота в рамках Трастового фонду з розмінування – один із важливих аспектів невійськової допомоги НАТО Україні. Ця діяльність продовжуватиметься до повного розмінування Приазов’я”, – сказав експерт.

Після того, як у грудні 2018 року Верховна Рада України прийняла закон про протимінну діяльність, Альянс почав наповнювати цей Трастовий фонд. Проте практична діяльність фонду почалася цього року.

“Спеціалісти НАТО допоможуть в організації заходів з перевірки та очищення території, у тому числі й поблизу Маріуполя, тренуванні українських саперів та постачатимуть новітні технічні засоби для розмінування”, – підкреслив Віталій Мартинюк.

Водночас експерт нагадав, що за кілька років до початку роботи Трастового фонду окремі країни-члени НАТО, наприклад, Данія і Велика Британія, вже надавали на двосторонній основі допомогу у розмінуванні у розмінуванні українських територій.

Заходь в рамках Трастового фонду НАТО передбачають не тільки ліквідацію виявлених вибухових пристроїв, а й комплексну перевірку всієї території з тим, щоб надалі її можна було використовувати для господарської діяльності.

Воркшоп “Україна-НАТО: Співпраця заради миру” відбувся в Маріуполі 10 жовтня, його проводив Центр глобалістики “Стратегія ХХІ” за підтримки посольства Великої Британії в Україні.