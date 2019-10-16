Чубаров розкритикував пояснення СБУ щодо російського пропагандиста, якого впустили в Україну

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував заяву речниці СБУ щодо того, що російський пропагандист Корчевніков, який вчора приїхав до України, не мав заборони на вїзд.

Про це Чубаров написавши на своїй сторінці у Facebook.

“Тут вже пішли перші пояснення: мовляв, Борис Корчевников не був у списках осіб, кому в’їзд в Україну був би заборонений… А раз його не було в списках на заборону для в’їзду в Україну, то чому, мовляв, ви до нас причепилися”, — написав Чубаров, та навів для “лукавих прес-секретарів, а ще більше для їх начальників” діючу статтю 332-1 з Кримінального кодексу України, в якій йдеться про “Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”.

Після цитування статті, Чубаров продовжив, що “Борис Корчевников незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму. Зафіксувати цей злочин для спецслужб не представляло ніяких труднощів. Якщо це не було зроблено, то це ще одне питання до спецслужб. А якщо фіксация вчиненого Борисом Корчевніковим злочину була, то чому його не заарештували при в їзді і перебуванні в Україні?”.