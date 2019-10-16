Син загиблого воїна АТО вивів Роналду на матч Україна – Португалія

Син померлого воїна АТО Сергія Цимбала вивів на поле капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду на матч зі збірною України на НСК “Олімпійський” в Києві.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив президент УАФ Андрій Павелко.

“Сьогодні, в День захисника України, перед поєдинком Україна – Португалія, якщо Роналду вийде в стартовому складі, здійсниться мрія для восьмирічного Сашка Цимбала – сіна Героя України та Народного Героя України, добровольця батальйону “Київська Русь” Сергія Цимбала, який загинув, захищаючи нашу державу під Дебальцеві 7 жовтня 2014 року. Сергій ціною власного життя врятував своїх побратимів, для яких назавжди залишився найкращим другом і душею батальйону. 28-річний Герой-захисник сам любив футбол і передавши це захоплення синові”, – написавши Павелко.