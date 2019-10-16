Ольга Сумська без макіяжу показала свою маму

15 жовтня Заслужена артистка УРСР Ганна Іванівна Сумська відсвяткувала 86-й день народження.

Після свята в мережі почали з’являтися фото з дня народження і не дивно, що однією з перших свтілину з мамою опублікувала актриса Ольга Сумська.

Ольга запостила фото та відео, на яких її мати задуває свічки на торті, а окрім того Ганна Іванівна на прохання доньки показала свою акторську гру.

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 14 Окт 2019 в 1:10 PDT

: glianec.com

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