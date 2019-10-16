Стрес під час вагітності підвищує шанси народження дівчинки

Згідно з новим дослідженням, стрес під час вагітності знижує шанси народження хлопчика, а також підвищує ризики передчасних пологів.

Ученые из США проанализировали беременных женщин, у которых были разные виды стресса, и определили, плод какого пола у них формировался.

Оказалось, что у женщин, которые испытывали физический стресс, вроде высокого артериального давления, на каждые 9 девочек рождалось 4 мальчика. У женщин, которые испытывали психологический стресс, на три девочки рождалось два мальчика.

Исследование также подтверждает, что беременные женщины, организм которых испытывал физический стресс, с большей вероятностью имели преждевременные роды. У тех же, кто страдал психологически, возрастала вероятность осложнений при родах.

Авторы работы пишут, что у женщин, которые получали социальную поддержку и могли общаться со своими друзьями или родственниками, риск преждевременных родов снижался. «Это может быть чувство принадлежности к религиозной общине. Исследования показывают, что чувство социальной сплоченности является буфером против переживаний стресса», — объясняют ученые.

: nv.ua