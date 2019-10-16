Жена Monatik показала их подросших сыновей Даню и Платона: стильные и милые

Украинская продюсерка и жена Monatik Ирина Демичева опубликовала в своем instagram пару фото с прогулки с детьми.

Украинский певец Monatik – настоящая суперзвезда отечественной эстрады. За несколько лет Дима совершил переворот в поп-музыке и стал в чем-то украинским Майклом Джексоном, с его нереальными танцевальными постановками и впечатляющими сюжетными клипами. Все это время в становлении Monatik, как артиста ему помогала не просто профессиональный продюсер и почитатель его творчества, но его возлюбленная – Ирина Демичева. Как не раз признавался сам артист, его жена с ним с самого начала его пути и она всегда помогала ему и поддерживала в стремлении стать артистом.

В благодарность за это Monatik старается держать личную жизнь вдали от любопытных глаз публики. Его супруга весьма известна в медиа-сфере, но на светских мероприятиях с мужем она почти не появляется. Также хранит от внимания зрителей Дима и своих сыновей.

На днях Ирина Демичева опубликовала в своем Instagram новые фото. На них она запечатлела своих сыновей, которых зовут Даня и Платон. Ирина вместе с малышами прогулялась по центру Киева в районе метро “Арсенальная” в Парке вечной славы и близ Родины Матери. На новых фото на подросших малышей Димы и Иры можно посмотреть все также только со спины. Лиц своих малышей супруги пока не показывают широкой общественности. Вероятно, чтобы когда те подростут они сами приняли решение, хотят ли быть героями светской хроники или остаться незамеченныи.

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Публикация от IrinaDemicheva (@irinademicheva) 13 Окт 2019 в 4:32 PDT

: clutch.ua