На Київщині вітчим погрожував зброєю 20-річній дівчинці

Повідомлення до поліції надійшло від 20-річної дівчини про те, що колишній співмешканець її покійної матері погрожує зброєю. Вже за лічені хвилини до будинку прибув наряд групи реагування патрульної поліції та втихомирив дебошира напідпитку. Ним виявився 56-річний чоловік, який добровільно віддав поліцейським належну йому зброю. Про це повідомляє поліція Київської області

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка і вилучила мисливську нарізну вогнепальну зброю та понад 200 набоїв різного калібру.

Завдячуючи оперативному реагуванню поліції цього разу вдалося уникнути біди.

За фактом погрози вбивством відкрито кримінальне провадження за ст. 129 Кримінального кодексу України.

Також потрібно зазначити, що відповідно до чинного законодавства, за скоєння порушення публічного порядку, або вчинення сімейного насильства, особа в законному порядку позбавляється права володіти зброєю.

Найближчим часом пакет документів буде направлено працівникам дозвільної системи щодо позбавлення права володіти вогнепальною зброєю жителю Броварів, який порушив Закон.