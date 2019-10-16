В Одесской области двое подростков до смерти забили бездомного (видео)

12-летние мальчики ради развлечения забрасывали мужчину камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, оставили и ушли.

Преступление произошло в Беляевке. В сквере у насосной станции было обнаружено тело неизвестного с признаками насилия. Согласно заключению врачей, смерть наступила в результате перелома черепа. Погибший оказался местным бездомным.

В ходе расследования выяснилось, что 56-летний мужчина стал жертвой 12-летних ребят. Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили развлечься. Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, оставили и ушли.

В ходе санкционированного обыска в доме мальчиков полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следами, в которой ребята были в день убийства.

Подростки воспитываются в неблагополучных семьях. Их семьи состоят на учете в социальных службах, а родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Досудебное следствие по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УКУ. Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

: grad.ua