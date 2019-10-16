Рак молочной железы: узнайте методы предостережения

Почти каждая седьмая женщина в Украине имеет те или иные патологии молочных желез. Ежегодно растет и количество обнаруженной онкологии.

Сейчас рак молочной железы – на первом месте среди женский онкологических заболеваний. Высокой остается и смертность. Все из-за поздней диагностики. Врачи говорят: если вовремя выявить болезнь, ее можно вылечить в 90% случаев. Главное – регулярно проходить профилактические осмотры.

«Очень важный метод скрининг – это самообследование молочных желез, его нельзя недооценивать.

Начиная с возраста двадцати лет и старше самообследование молочных желез должно проводится ежемесячно, на 7-14 день менструального цикла С 18 лет женщина должна обязательно хотя бы раз в год проходит обследование у акушера-гинеколога», – рассказывает акушер-гинеколог городской клинической больницы № 1 Алевтина Семенко.

«Существует целая программа по обследованию женщин нашего города. Она сейчас открыта.

По направлению семейного врача, по направлению гинеколога, есть четкое разделение — жители правого берега отправляются в четвертую городскую больницу в рентгенологическое отделение, и там проходят маммографию

В свою очередь жители левого берега проходят обследования в девятой городской больнице», – делится Павел Терещенко, эксперт по онкологии городского департамента здравоохранения.

: 34.ua