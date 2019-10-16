Під Києвом любителі шашликів спалили гектар лісу біля злітної смуги

Після масштабних пожеж у Чорнобильській зоні в Київській області продовжують палати ліси. Так, днями відпочивальники підпалили молодий ліс прямо біля злітної смуги в аеропорту “Бориспіль” під Києвом. Про це повідомив глава добровольчої пожежної команди “Штурм” Андрій Макаров.

“Безвідповідальні люди так смажили шашлики, що підпалили молодий ліс, біля злітної смуги. Тікаючи, залишили свої шампури, посуд”, – написав Макаров на своїй сторінці в Facebook.

Пожежа була ліквідована, врятована переважна частина лісу, згорів приблизно гектар дерев і рослин.

Раніше повідомлялося, що в Києві під час гасіння пожежі в гаражі на вулиці Качури, 66 у Святошинському районі рятувальники виявили тіло чоловіка. На місці пожежі працювали дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 10 чоловік особового складу. Причину пожежі та обставини смерті чоловіка встановлюють правоохоронні органи.

Не так давно у столице сталася пожежа в житловому будинку на пр. Лісовому, 15а. Як виявилося, пожежа сталася в одній з квартир на другому поверсі. У під’їзді спостерігалося сильне задимлення. Під час гасіння рятувальники евакуювали з будинку п’ять громадян і врятували двох дітей. Ще двох малюків і собаку з будівлі винесли працівники правоохоронних органів. Також з їдкого диму врятували літнього чоловіка 1932 року народження.