ЗМІ: Зеленський розлютив Макрона

Президент України Володимир Зеленський розлютив колегу з Франції Еммануель Макрона.

Це випливає з інсайда телеграм-каналу Резидент.

Резидент дізнався про розмову Зеленського з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, яке відбулося 15 жовтня.

«Макрон намагався з’ясувати подальші кроки Зеленського та обіцянки виконати досягнуті раніше домовленості. Зустріч лідерів Нормандського формату під загрозою, а це особиста ініціатива президента Франції зібрати всіх в Парижі. Наростає конфронтація з європейськими партнерами», — наголошується в повідомленні.