Тютюнової монополії приходить кінець

4 жовтня 2019 року був прийнятий закон №1049 з урахуванням 8 правки. Для обивателя ці цифри закону та правки навряд чи щось значать, але для тютюнової монополії, яка де-факто склалася в Україні, це звучить вироком.

Закон обмежує ціни, за якими виробники можуть реалізовувати тютюнову продукцію оптовим компаніям і за якими оптовики повинні продавати її роздрібним продавцям — 80% і 87% від встановленої максимальної роздрібної ціни відповідно. Порушення цих обмежень карається штрафами: до 200 тис. грн, або 100% вартості проданої продукції.

Мета закону — захистити економічну конкуренцію і створити єдині правила гри для національних і міжнародних компаній. Тому зміни стосуються всіх виробників і торговців тютюном, а також всіх тютюнових виробів, включаючи новомодні IQOS, Glo та інші пристрої так званої технології електричного нагріву тютюну, відзначають табачники.

Схема збуту тютюнової продукції

Всі виробники, а їх четверо основних, збувають 99% своєї продукції одного єдиного дистриб’ютора — «Тедис» (колишній Мегаполіс-Україна). А той далі поширює по торговим мережам країни, фактично будучи регулятором цін на ринку, то є монополістом.

Ніхто інший не може стати дистриб’ютором. Всі тютюнові компанії, за дивним збігом обставин, працюють тільки з «Тедис».

Не дивно, що в 2017 році АМКУ відкрив справу проти чотирьох тютюнових компаній за монополізацію ринку «Тедис». Ще в березні 2017 року правоохоронці заявили, що викрили «масштабні факти ухилення від сплати податків монополістом на ринку тютюнових виробів» — ТОВ «Тедис Україна». ГПУ зазначила, що частина «злочинно отриманих коштів» йшла на фінансування тероризму.

Тоді ж, у 2017 році, «Тедис» заплатив рекордний штраф у розмірі 300 млн гривень за позовом АМКУ.

Новий виток подій

Новий виток подій — поправка №8 від народних депутатів Дубинського та Юрченко. Суть поправки зводиться до наступного: відтепер, тютюнові компанії будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною не вище 80% від максимальної роздрібної ціни (МРЦ). А оптовики, в свою чергу, не зможуть продавати сигарети роздрібним компаніям за ціною вище 87% від МРЦ.

Іншими словами, у курців і оптовиків фіксується маржа.

На думку директора департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександра Яворського, фіксування маржі — це втручання у процес ціноутворення виробників та імпортерів, обмеження конкуренції.

«Це вкрай негативний сигнал для іноземних інвесторів», — сказав експерт.

Проте в рамках цього коментаря за дужками залишаються правильні дії АМКУ, мільйонні штрафи і доведений картельна змова «Тедис» з табачниками.

Після прийняття закону з правкою в ряді ЗМІ пройшла серія публікацій про те, що ця правка викличе зростання обороту контрафакту і подорожчання роздрібної ціни за пачку сигарет до 10 гривень і вище.

Зокрема, Асоціація «Виробники тютюнових виробів» підтримала закон №1049, яким вносяться зміни в чинне законодавство в частині оподаткування тютюнових виробів.

На думку членів Асоціації, закон зірвав заплановану монополізацію українського ринку міжнародними тютюновими корпораціями — Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco Int Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine і їх єдиним дистриб’ютором «Тедис Україна».

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Але слід, у першу чергу, брати до уваги те, що ринок звільняється від монополії. І тепер всі компанії, які бажають працювати в сфері дистрибуції тютюнової продукції, можуть заходити на вільний ринок.

Надія Скляренко, РБК