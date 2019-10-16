Зеленський з дружиною відвідають Латвію

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, відвідає з одноденним офіційним візитом Латвійську Республіку.

Про це повідомляє прес-служба президента Латвії Егіла Левитса.

Візит розпочнеться з офіційної церемонії зустрічі Зеленського на площі біля Ризького замку, потім відбудеться двостороння зустріч президентів та переговори делегацій, після чого Левитс і Зеленський виступлять перед пресою.

У ході переговорів президенти обговорять двосторонні відносини, відносини Європейського союзу та України.

Зеленський також візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам’ятника свободи, а також відвідає Латвійський музей окупації.

У ході візиту він також відвідає Ризьку середню українську школу, покладе квіти до пам’ятника Т. Г. Шевченка в центрі Риги та поспілкується з українською громадою Латвії.

Останнім пунктом програми стане урочисте відкриття меморіальної дошки до 100-річчя відкриття першої дипломатичної місії України (Української Народної Республіки) у Ризі.