У Борисполі знайшли повішеним 12-річного хлопчика

У місті Бориспіль Київської області малолітній хлопчик повісився у себе вдома. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, трагедія сталася ще 12 жовтня.

«Хлопчик з нормальної сім’ї. Дитина 2007 року народження. Записки ніякої не залишив, повісився на другому поверсі у власному будинку на поясі від халата. Зараз киберполиция займається усіма його гаджетами, вивчає, що там було. У школі ніякого буллінга і тиску на нього не було», — розповіли в поліції.

За неофіційною інформацією, трагедія могла статися через нової смертельної гри, схожою на «Синій кіт».