Життя на Землі розвивалася завдяки метеоритного пилу

Вчені виявили в морських відкладеннях докази того, що мільйони років тому внаслідок руйнування астероїда на Землю стало потрапляти менше сонячного світла. Планета різко охолола, почався льодовиковий період, за яким послідувало значне збільшення числа нових видів тварин.

Робота, очолювана Біргером Шмитцем з Лундського університету (Швеція), нещодавно була опублікована в журналі «Science Advances». За словами вченого, близько 470 мільйонів років тому астероїд в 3000 разів більше того, що вбив динозаврів, зіткнувся з іншим подібним об’єктом за орбітою Марса. Це зіткнення наповнило Сонячну систему пилом і призвело до того, що на Землю стало потрапляти менше сонячного світла.

Поверхня Землі швидко охолола, почалася низка льодовикових періодів. Вода замерзла, крижані шапки збільшилися площі. Поки рівень світового океану падав, з’являлися ізольовані дрібні моря — ідеальне середовище для розвитку нових видів. Холодна вода містить більше розчиненого кисню, що також могло вплинути на видоутворення.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені і раніше знали, що 470 мільйонів років тому Землі спостерігалися похолодання і відбувався активний зростання біорізноманіття, особливо в морі. Суперечки точаться лише про причини похолодання. Тепер Шмітц та інші вчені зі Швеції, США, Бельгії, Росії, Великобританії, Китаю та Швейцарії, вивчивши відклади морського дна, повідомили, що похолодання дійсно було викликано появою хмар метеоритного пилу. Відклади, сформувалися в цей час, багаті ізотопом гелій-3, який може мати лише космічне походження.

За матеріалами The Guardian

Читайте також:

Палеонтологи описали останній день епохи динозаврів

Глобальне потепління зупинить астероїд вибухнув

Життя на Землі з’явилося завдяки бульбашок — вчені