Зможуть військові перехопити прапор путінізму?

В нашій імперії з найдавніших часів і до сьогоднішнього дня генералітет ще жодного разу не вигравав змагання за владу.

Рівно сто років тому генерал-лейтенант Денікін зазнав вирішальні невдачі в боротьбі з більшовиками. А днями єдиним публічно освітленим заходом з нагоди 67-річчя вождя став його тайговий відпочинок в суспільстві генерала армії Шойгу.

Про таємничої зв’язку між цими двома подіями скажемо трохи пізніше. Спочатку — трошки придворної демагогії: «Путінізм являє собою глобальний політичний лайфхак, добре працює метод володарювання… Путінізм… наш. І без нього ніяк».

Чергове концептуальне заяву Владислава Суркова зроблено з очевидною метою допомогти своєму авторові втриматися у вищому колі. Сурков явно вважає, що введення слова «путінізм» в офіційний ідеологічний оборот стане заслугою, яка зарахується йому в боротьбі з конкурентами.

Думка, що «путінізм», як до нього, скажімо, «царизм» або «ленінізм», — явище історично неминуще («без нього ніяк»), звернена до керівного класу і покликана вселити йому, що путінська ера не закінчиться навіть після так званого транзиту, коли б він не гримнув — в 2024-му або в якому-небудь іншому році. Тобто «транзит» — це не фінал, і навіть не трансформація «путінізму», а тільки передача його прапора з одних рук в інші.

Не виключено, що у вищому колі думають або хоча б подають сигнали, ніби думають саме так. І судячи з казенної пропагандистської жестикуляції, ближче всього до цього прапора зараз руки 64-річного військового міністра: «Глава держави у компанії міністра оборони Сергія Шойгу гуляв по сибірському лісі, збирав гриби, за кермом позашляховика проїхав по тайзі… Під час однієї із зупинок Ст. Путін і С. Шойгу влаштували пікнік біля багаття».

Визначає цей історичний пікнік майбутній хід державної історії? Здавалося б, так. Адже під командою Шойгу величезні маси озброєних людей, та й сам він — друга за рейтингами фігура в країні. Але відповідь не так простий.

Повернемося на одне століття тому. У другій половині жовтня 1919-го стало зрозуміло, що надії генерала Антона Денікіна розбити червоних, близькі, здавалося б, до здійснення, звалилися. Всі великі перемоги білих в південних, західних і центральних областях імперії залишилися позаду. Попереду у них були тільки невдачі. А на сході держави режим адмірала Олександра Колчака йшов до свого фіналу ще швидше.

Крім багато чого іншого, Громадянська війна була яскраво вираженим ураженням професійних військових. Їх перемогли «цивільні». Червоними фронтами і арміями керували більшовицькі функціонери, які не мали за плечима ніяких військових кар’єр — Лев Троцький, Йосип Сталін, Михайло Фрунзе, Іван Смирнов. Кадрові офіцери і генерали, без яких, зрозуміло, більшовики обійтися не могли, складалися при них у скромному як «військових», на політичні ролі не претендували.

Варто зіставити із селянською революцією і грандіозної громадянською війною в ці ж самі роки в Мексиці. У ній висувалися і гризлися один з одним левонастроенные генерали, які потім, змінюючи один одного, і правили цією країною як президентів кілька десятків років.

Була політична невдача російського кадрового генералітету якимсь винятком у імперської історії? Немає. Швидше, вираженням правила, яке діє з найдавніших часів.

Хто був найвидатнішим російським полководцем в епоху Івана Грозного? Дмитро Хворостинін. Не впевнений, що всі пам’ятають цю прізвище. Але ніхто в 1560-ті — 80-ті роки не одержав більше перемог, ніж він. Однак скільки-небудь серйозної політичної ролі ні в опричнину (а худородный Хворостинін охоче до неї вступив, щоб отримати козирі проти конкурентів), ні після опричнини, ні при наступному царя він не грав. До кінця днів це був, так би мовити, головний державний военспец, якому довелося обмежитися цим статусом.

1613-му, після закінчення Смути, обирали царя. Національний герой і звитяжний полководець Дмитро Пожарський виглядало ніби самим підходящим кандидатом, але царем став підліток Михайло Романів — як принципово знатний і оповитий сакральним ореолом як далекого родича попередньої династії. Пожарського в подальшому більш або менш терпіли і час від часу використовували його таланти воєначальника. Але не більше того.

Російський XVIII століття був часом палацових переворотів, які здійснювалися військовими, однак у влади кожен раз ставили зовсім не генералів, а представників сакральної династії, нехай навіть побічних або просто сумнівних.

Останній переворот, очолювану генералом Петром Паленом, погубив імператора Павла і поставив на його місце Олександра Першого. Але пару тижнів тому Пален «по хворобі» був звільнений зі служби і висланий до свого маєтку, де й жив до кінця днів.

Декабристи, в переважній більшості кадрові офіцери, надихалися образами генерала Симона Болівара, гонителя колонізаторів і засновника кількох латиноамериканських держав, і іспанського антимонархічного генерала Рафаеля Риеги. Але піднятий ними військовий заколот був пригнічений майже миттєво. Їх переможець Микола Перший, звичайно, теж міг назвати себе кадровим військовим — він перебував на службі і отримував чини, — але в критичні грудневі дні 1825-го його перевагу над повстанцями визначався не бойовими заслугами, а належністю до сакральної династії.

До початку XX століття династія розгубила сакральність, але влада взяли і відстояли зовсім не генерали, а більшовики, які любили і вміли «военизироваться», як до них Романови, однак подавали себе як священної сили, готової придушити будь-який «бонапартизм».

І не випадковим був крах нових поколінь воєначальників, висунутих вже радянським режимом і претендували на політичні ролі або хоча б запідозрених у цьому. Спочатку тих, хто йшов за Троцьким (Муралова, Мрачковского, Примакова), потім — групувалися навколо Тухачевського.

Після 1945-го Сталін досить суворо поводився з маршалами, яких сам висунув у роки боротьби з Німеччиною. Микита Хрущов у 1957-му без особливих організаційних труднощів ошельмовал і відправив у відставку військового міністра Георгія Жукова, національного героя, і ця опала лише трохи пом’якшилася, коли колеги-партійці звільнили самого Хрущова.

Перевага цивільної влади над маршальської і генеральської залишався непорушним до останніх днів СРСР. Серпневий путч 1991-го був колективної акцією вищих сановників, але маси і значна частка номенклатури сприйняли його як військовий переворот, і це відразу різко знизило шанси змовників. У наступні десятиліття Єльцин і Путін впевнено тримав армію під контролем.

Така російська традиція, зовсім не схожа на латиноамериканську або южноевропейскую. Армії та її командирів у нас завжди не щастило в політиці. Швидше можна говорити про політичну ролі спецслужб, але це вже інша історія.

Із сказаного не випливає, що у чинного військового міністра немає владної перспективи. Просто сам по собі його статус її не забезпечує і при необережному випинанні може, навпаки, призвести до того, що вся верхівка згуртується проти нього. Шойгу-наступник не виключений. Але прапор «путінізму» може бути йому передано або владою попередника, або волею якоїсь широкої начальницької коаліції. Власного командного ресурсу у нього для цього не вистачить.