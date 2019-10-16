«Б’єте його підручником, я дозволяю»Підтримка громадянами педагога, кидається на підлітків з кулаками і матом, — вирок нашому суспільству. Торжество безсилля і безвідповідальності.

У Тюменській області звільнили вчителі ОБЖ. Він матюкався на школярів, погрожував їм, смикав за руки, штовхав. Загалом, ситуація жахлива. Але її розвиток — це просто якесь пекло. Відразу ж після інциденту на захист педагога виступили його учні і їх батьки. Натурально вийшли на мітинг перед школою. У мережі пройшов флешмоб «ЯмыСадлинский». Петицію проти звільнення вчителя підписали понад 11 тисяч осіб.

І це не єдиний такий випадок. У Краснодарі батьки, пам’ятається, захищали виховательку, обзывавшую дитини твариною і заставлявшую його цілувати землю. Там підтримка була не такою масштабною, але все ж.

Що це — стокгольмський синдром, милість до занепалим або просто світ зійшов з розуму? Ні, це криза сучасного батьківства.

Багато хто сьогодні відверто не справляються зі своїми дітьми. І навіть не намагаються це робити! Їм хотілося б, щоб за них — за їх помилки та упущення — відбували педагоги.

В сім’ї втрачають дітей з різних причин.

Одні розуміють виховання лише як систему заборон і покарань — і чекають того ж від школи. Саме ці громадяни, коментуючи черговий педагогічний скандал пишуть щось в дусі: «З нашими дітьми по-іншому ніяк, а вчителі теж люди, ніщо людське їм не чуже». «Людське» в їх системі цінностей — це кричати, принижувати, хапати, тріпати. Ніколи не забуду маму, яка мені пропонувала лупити її сина підручником по голові.

Такі батьки зараз не становлять більшості. Все ж просвітництво, обговорення в суспільстві проблем різних форм абьюза і ідеологія дитиноцентризму зробили свою справу. «Свинцеві мерзенності російського життя» поступово розсіюються.

Зате з’явилася інша крайність — батьки, що люблять своїх чад безумовною любов’ю в кращих традиціях популярної психології. Жорсткі методи в педагогіці вони, звичайно, не схвалюють (хоча часом воліють не помічати, адже «все не так однозначно»). Однак їхні діти часто стають некерованими і нездатними себе контролювати.

Таких «прогресивних» мам і тат нині багато, але, здається, і їх популяція зменшується.

А ось кого стає більше, так це батьків, які дуже багато працюють, дуже сильно втомлюються і дуже мало цікавляться життям дітей. В їх уявленні квіти з дітей повинні вирощувати педагоги — їм за це зарплату платять. Яким чином? Ой, все одно, головне, щоб учитель людиною був хорошим, а якщо він там коли-то десь неформально… Як кажуть, «нам теж указкою по руках били — і нічого, виросли».

Взагалі образ такого собі неформального, але душевного педагога, який теж людина і у якого нерви не залізні, з’явився в дев’яності. Тоді збіглися дві тенденції: діти опинилися в масі занедбані, а в зубожілих школах почали працювати випадкові люди, що не мають ніяких педагогічних здібностей і не бажають їх розвинути. Вони відрізнялися від строгих вчительок старої закалки якийсь розхлябаністю і загальним пофігізмом. Втім, ці якості подобалися ледачим підліткам, сприймалися ними як чарівність і філософське ставлення до життя.

Можна привести в приклад вчителя Служкина з роману Олексія Іванова “Географ глобус пропив”. Книга чудова. І літературний образ притягальний — такий собі іронічний новий зайвий. Як людина Служкин викликає всіляке співчуття. Але як педагог він абсолютно профнепридатний. Опустимо сюжетні моменти, коли він напивається на очах учнів і цілується з ученицею. Це література, інакше читати нецікаво. Придивимося до деталей.

Служкин навчає свого предмета, змушуючи нескінченно конспектувати параграфи нудного підручника і навіть не намагаючись нікого зацікавити географією. При цьому він кричить, ліпить двійки за поведінку, образливо жартує, жбурляє портфелі учнів, читає вірші власного твору, просторікує про все підряд — і в підсумку заробляє авторитет серед підлітків.

Сьогодні образ такого собі «залікового препода» повертається. І йому симпатизують вже не тільки діти, але і їх батьки. Чому? Тому що у них самих не вистачає ні сил, ні волі, ні часу на дітей. Тому що вони самі жахаються плодам свого виховання. Точніше — його відсутність.

Адже виховання — це створення сприятливих умов для дитини. Це спокійна атмосфера вдома, спілкування і тепло, спільні перегляди добрих фільмів, розмови про книги, прогулянки в парках, музеї, гуртки. А у наших дітей вдома телевізор з його вічною лайкою на ток-шоу, без кінця які з’ясовують стосунки засмикані батьки, і як результат — втеча від всього цього до самого ранку в YouTube до Фейсу і Бузової.

Хтось повинен дітей з цього витягнути, повернути їх до реальності? Звичайно! Але нехай це буде… хто-небудь. Якийсь фахівець на зарплаті. Хтось сильний і сміливий. Ну або той, хто не в силах більше все це терпіти.