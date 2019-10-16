Обвинувачений у вбивстві мера Кременчука отримав десять років

Гадяцький районний суд Полтавської області затвердила вчора угода про визнання вини Ігоря Пасічного – одного з підсудних у справі про вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва і судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенко.

З одного боку угоду підписав сам підсудний Пасічний і його захисник, а з іншого боку – прокуратура і родичі вбитих мера і судді.

Пасічний визнав свою провину у вбивствах і погодився на термін 10 років позбавлення волі без конфіскації майна), з яких йому залишилося відсидіти за ґратами близько 5 місяців (з так званого «Закону Савченко» день перебування в СІЗО зараховується за 2 дні до терміну відбуття покарання у вигляді позбавлення волі). Пасічний перебував під вартою з 2 вересня 2014 року по 18 червня 2019 р., коли суд змінив йому запобіжний захід волі з перебування в СІЗО на перебування під домашнім арештом. Зміни відбулися після того, як підсудний пішов на співпрацю зі слідством.

Як пише Телеграф, очікується, що Ігор Пасічний дасть свідчення проти трьох, що залишилися в СІЗО підсудних по справі:

Олександра Мельника, власника приватної телекомпанії «Візит», якого звинувачують у замовленні вбивств;

Олександра Крижанівського (дядько Пасічного), правозахисника, якого звинувачують в організації вбивств;

Ігоря Куника, жителя Глобине, якого разом з Пасичным звинуватили у скоєнні вбивств.

За версією слідства, вбивство було замовлено у зв’язку з можливою втратою телекомпанії з-за низки судових рішень, які були ініційовані міською владою (мером Олегом Бабаєвим); одна із справ вів суддя Олександр Лободенко.

У червні 2019 року Ігор Пасічний вирішив піти на угоду зі слідством. Після цього, у серпні, відбувся слідчий експеримент на місці вбивства Олега Бабаєва на вул. Сумської за участю підсудного Пасічного.

У квітні 2019 року Пасічний хотів вийти з СІЗО на підставі рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що підсудний надмірно довго перебуває під вартою. Але Гадяцький райсуд відхилив відповідне клопотання.