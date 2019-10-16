Єрусалим на Поділлі: заради чого їхати в Шаргород?

Саме так сміливо можна назвати унікальний містечко Шаргород, де поряд з однією з найстаріших синагог століттями мирно співіснують католицький і православний монастирі, а маршрут «хресного шляху» — одного з небагатьох у Східній Європі прокладений біля могили цадиків.

Додайте до цього сучасні скульптури і мистецьку резиденцію з готелем, розташувалися в приміщеннях занедбаного цукрового заводу, і невимовної краси пейзажі, — і зрозумієте, що ваша наступна поїздка вихідного дня повинна бути саме у Шаргород.

Тут проводять екскурсію-квест — захоплююча подорож з гідом, під час якої вам доведеться шукати таємні ходи, розшифровувати магічні знаки, перевтілюватися в пам’ятник і відкривати несподівані артефакти там, де їх взагалі не повинно бути.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Екскурсія була розроблена в рамках програми «Малі міста – великі враження» Міністерства культури і з великим успіхом представлена в рамках фестивалю Шаргородської мультикультури «Малі міста – великі враження»» 11 жовтня 2019 року.

Екскурсію можна замовити тут: https://www.facebook.com/SHARHOROD/

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