«Ми не за Росію і не за США»

Для самого пригнобленого народу на Близькому Сході зараз завдання вижити, а не сперечатися, хто на чиєму боці, каже член Національного конгресу Курдистану Фархат Патиев.

Реакція світового співтовариства на вторгнення турецької армії на північ Сирії можливо стала несподіванкою для президента Туреччини Реджепа Ердогана. Практично всі провідні країни висловили своє негативне ставлення до дій турецької армії проти курдських формувань Рожавы (північні і північно-східні кантони Сирії з переважаючим курдським населенням).

Ймовірно, найбільш неприємним сюрпризом для турецького керівництва стала позиція Сполучених Штатів, чий президент Дональд Трамп буквально днями фактично дав відмашку на дії Анкари і заявив про виведення американського військового контингенту з Сирії, а тепер вводить санкції проти Туреччини за її дії проти сирійських курдів. Між тим глави МЗС Франції і Китаю зробили заяви, в яких фактично також засудили дії Туреччини та висловили побоювання, що її операція проти курдів призведе до відродження «Ісламської держави» (терористична організація, заборонена в Росії).

Німеччина заявила про відмову постачати зброю Туреччини у зв’язку з її діями проти курдів. Верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могерини заявила, що «військова операція на півночі Сирії може перешкодити запуску роботи конституційного комітету, що призведе до подальшого ускладнення і затягування політичного процесу з врегулювання кризи».

Проти турецького вторгнення в Сирію висловилися практично всі арабські країни. Таким чином в союзниках у Туреччині з цього питання залишився тільки Іран.

Москва засуджувати Ердогана на словах теж не поспішає, однак надала представникам курдів і сирійського президента Башара Асада свою військову базу «Хмеймим», на території якої в спішному порядку пройшли їхні переговори. До цього, нагадаємо, відносини Асада і курдів, де-факто створили на півночі Сирії свою автономію, були досить прохолодними. Однак в умовах турецького наступу, коли всі, на кого розраховували курди, (в першу чергу, США) їх кинули, вибір союзника в особі офіційного Дамаска виявився зумовлений.

Про те, як курдський народ тепер бачить своє майбутнє, обозревателю «Росбалта» розповів член Національного конгресу Курдистану Фархат Патиев.

— Яка ситуація в Сирії сьогодні?

— В цілому, у зонах, які були оголошені Туреччиною метою її операції, тривають бої. Здійснюються артилерійські обстріли території Рожавы від Кобани до сирійсько-іракського кордону на сході.

— Великі жертви серед мирного населення?

— Є численні жертви, в тому числі і серед мирного населення. Втрати несуть обидві сторони. Поки що немає ознак того, що все це може зупинитися в найближчим часом.

Наприклад, по місту Сарі Кані (Рас-ель-Айн) турецька армія завдала кілька ударів, під обстріл потрапив і цивільний конвой, в якому перебували журналісти. В результаті цих обстрілів поранено і вбито було понад 80 чоловік.

— Турки повідомляють, що з часу початку операції вони знищили понад 500 бійців курдського опору. Чи це Так?

— Швидше за все, це втрати обох сторін. Там гинуть не тільки курдські бійці, турецькі солдати, але і протурецькі бойовики. Якщо підсумувати чисельність загиблих, в тому числі, і ті цифри, які дають представники Сирійських демократичних сил (СДС), то в цілому стільки і виходить. За нашими даними, за останні кілька днів було вбито близько 380 протурецької бойовиків і турецьких солдатів.

— Наскільки серйозний опір виявляється туркам?

— Невеликі населені пункти на рівнинній місцевості турки взяли швидко, а в містах загони народної самооборони виявляються досить серйозний опір.

– Чи мають рацію ті, хто каже, що після того, як Трамп здав туркам курдів, останні тепер сподіваються на Москву і готові домовитися з Асадом? Відбувся цей альянс?

— Нам не подобається, коли питання ставиться таким чином. Йде війна, в якій у кожної із сторін свої інтереси — і в США, і в Росії, і у європейських країн, і в регіональних держав. Але в цій великій грі є однозначна жертва — курдський народ, який вже сто років не підлягає знищення. Курди зараз ведуть боротьбу за збереження самих себе як народу.

З моменту нападу ІГ і таємної допомоги, яку Туреччина надавала йому, курди ставили питання про підтримку, тому що курдський народ знаходиться в самому безправне становище в цьому регіоні. Ми просто хочемо зупинити цю війну, яка відбувається за рахунок курдів.

— Тим не менш, з’явилися повідомлення, що сирійська армія вже увійшла в місто Манбидж. Чи можна говорити, що союз курдів з Асадом відбувся?

— Був переговорний процес, в якому брала участь Росія, представники адміністрації автономної курдських районів і сирійського уряду. Було досягнуто згоди. За його результатами керівництво Рожавы вчора заявило, що безпека прикордонних територій будуть забезпечувати об’єднані сили СДС і уряду. В районі Манбиджа на лінії зіткнення з турецькими військовими були розміщені певні сили. Зараз мова йде, в тому числі, і про території навколо міста Кобани. Але найзапекліші бої йдуть за Сарі Кані і жертв найбільше там.

Повертаючись до вашого питання, я хочу сказати, що курди не на боці Росії або США. Така постановка питання нас ображає. Курди просто хочуть жити вільно на своїй землі, у межах своєї автономії або якогось ще територіального устрою і бути як всі. Ось це важливо.

— Ви вимовили слово «автономія». А в ході минулих на авіабазі «Хмеймим» переговорів між курдами і представниками сирійського уряду мова про курдської автономії йшла?

— Деталі домовленостей не розголошуються, але було зроблено заяву про те, що всі автономні одиниці сирійського Курдистану збережуться і продовжать свою діяльність.