Кейт Миддлтон выбрала изумрудное вечернее платье (фото)

Герцогиня Кембриджская все чаще подогревает слухи о вероятной беременности, подбирая провокационные образы. Для мероприятия в столице Пакистана Кейт выбрала облегающее платье, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся живот, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

Известно, что королевская чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон находится в 5-дневном официальном туре в Пакистане. Последний раз они здесь были 10 лет. Во второй день тура они совершили три официальных выхода, последний из которых состоялся в Pakistan Monument в Исламабаде.

Мероприятие, которое было организовано британским верховным комиссаром, отметил достижения пакистанской музыки и культуры, а также подчеркнул важность британо-пакистанских отношений. На прием герцоги Кембриджские прибыли в местном транспорте — разрисованном тук-туке.

Для события Кейт Миддлтон выбрала изумрудное блестящее платье с длинными рукавами от Jenny Packham с сумочкой в тон и массивными золотистыми сережками. На одном из фото заметно, как Кейт держит руки под животом, из-за чего фанаты вовсю стали обсуждать предполагаемую четвертую беременность герцогини, о которой идут слухи не один месяц.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Окт 2019 в 10:34 PDT