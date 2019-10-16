На Херсонщині з’єднання явився перший в країні банк сиру

Перший в країні банк сіру відкрився на сімейному підприємстві Репілевських у с. Мар’яна мар’янівка Каховського району Херсонської області.

Про це пише “Голос України”.

Банк сиру являє собою спеціальне сховище зі стабільним мікрокліматом, куди на зберігання закладають сорти твердого сиру. На даний момент у господарстві вже заклали 200 кг твердого сиру з козячого молока.

Ми плануємо витримувати сир козячий пух від року до п’яти, і тільки потім частувати ним справжніх знавців та гурманів, — каже Данило Репілевський.

Козина ферма та банк сіру Репілевських вже стали туристичною принадою. Тут для туристів відкрили хостел на двадцять місць і кафе, де проводять дегустації продукції. Зараз сімейне підприємство Репілевських випускає 48 сортів сиру — із різноманітними вишуканими травами, оливками, і навіть шоколадом.