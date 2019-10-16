Пиятика з випадковими знайомими коштувала пенсіонеру з Мелітополя 27 тисяч гривень

Нове знайомство обернулося для жителя Мелітополя втратою великої суми грошей.

Про це пише РИА Мелітополь.

В Мелітопольський відділ поліції звернувся чоловік із заявою про викрадення з його банківського рахунку 20 тис. грн. Він розповів, що у вересні втратив картку «Ощадбанку», на яку йому пенсія перераховувалася і звернувся в банк з заявою про видачу нової. Тим часом він мав можливість знімати готівку в касі.

21 вересня біля магазину «Брусниця» він познайомився з двома чоловіками, вони випили разом і поїхали знімати гроші з рахунку у відділення «Ощадбанку». Отримавши 2 тис. грн вони продовжили банкет в одному з кафе міста.

На наступний день пенсіонер отримав нову картку, зняв у банкоматі 5 тис. грн, і запропонував своїм новим знайомим погуляти за його рахунок. Ті не відмовилися і вирушили зі щедрим приятелем у кафе «Діліжан». Там один з чоловіків попросив у пенсіонера мобільний телефон, який повернув через деякий час. Щоб зробити дзвінок, він виходив з приміщення кафе і деякий час був відсутній.

На наступний день власник картки виявив, що з його банківського рахунку зникло 20 тис. грн. На «гарячій лінії» йому повідомили, що гроші були зняті в банкоматі біля «Яблуньки» на пр. Б. Хмельницького.

Постраждалий вважає, що гроші викрав знайомий, який, отримавши в розпорядження його телефон, скористався функцією зняття грошей без карти.

За фактом події порушено кримінальну справу за ст. 190 КК України (шахрайство). В даний час правоохоронці отримали санкцію суду на доступ до інформації стільникових операторів, яким належать номери потерпілого і підозрюваного.