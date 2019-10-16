Трансформатори, куплені «Укренерго» за 2,2 млрд гривень, лежать без діла на складах

НЕК «Укренерго» неефективно використовує кошти на закупівлю трансформаторного обладнання, що загрозу роботи енергосистеми країни.

Про це редакції 368.media повідомило джерело в Мінфіні.

У складі магістральних електричних мереж компанії функціонують 137 підстанцій загальною трансформаторною потужністю понад 79 тис. МВА. За даними джерела, понад 70% основного обладнання (силові автотрансформатори, трансформатори, вимірювальні трансформатори, вимикачі підстанцій) експлуатується понад 25 років, що призводить до збільшення витрат на їх ремонт і технічне обслуговування.

Знос підстанцій призводить до зростання аварійності та технологічних витрат електроенергії при її транспортуванні, що обумовлює підвищену кількість відключень обладнання і його пошкодження.Джерело в Мінфіні

Як свідчать наявні дані, протягом 2015 — 2017 років «Укренерго» проведена закупівля (в рахунок тарифу — Ред.) трансформаторного обладнання класу напруги 330 – 750 кВ.

За 57 одиниць заплатили понад 2,2 млрд гривень. У той же час, згідно отриманої інформації, з усіх трансформаторів в роботу ввели лише 22 одиниці (39%). Решта досі не змонтовані і знаходяться на складському зберіганні в порушення технологічних регламентів

Джерело зазначило, що несвоєчасне встановлення трансформаторного обладнання призводить до невиконання затверджених перспективних планів по його заміні, а безгосподарне використання — до погіршення його якості, втрату терміну гарантійного обслуговування, а також додаткових незапланованих витрат.

Нагадаємо, ПАТ «Запоріжтрансформатор» бізнесмена Костянтина Григоришина виграло тендер на поставку трансформаторів. Тоді директор з комунікацій та міжнародного співробітництва Михайло Бно-Айріян заявляв, що тільки ця фірма може укластися в терміни і ціну поставок.

У червні цього року ЄБРР заявив, що надасть «Укренерго» кредит 149 млн євро на закупівлю 26 нових трансформаторів і модернізацію 12 високовольтних підстанцій. Банкіри відзначали, що гроші допоможуть модернізувати ключову інфраструктуру електропередачі, необхідну для синхронізації з європейськими мережами.