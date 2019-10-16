Це може стати революційним для «деофшоризації» української економіки, — заступник міністра Качка про рішення лондонського суду за «ПриватБанку»

Рішення Апеляційного суду Лондона на користь «Приватбанку» від 15 жовтня може стати сенсацією.

Таку думку у Facebook висловив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

«Сьогоднішнє рішення Апеляційного суду Англії в справі «Приватбанку» проти [колишнього співвласника Ігоря] Коломойського та інших» може бути не менш сенсаційним, ніж наша футбольна перемога над Португалією. По-перше, це рішення підказує, що в юридичних баталіях треба запастися терпінням на роки. Так було зі справою «трьох мільярдів». Так було і є з усіма міждержавними суперечками України проти Росії. По-друге, у справах такої складності остаточне «так» або «ні» на вашу користь складається з мільйона суто юридичних питань», – написав він.

За словами чиновника, у справі колишніх акціонерів банку є ряд «дуже далекоглядних висновків».

«Суд підтвердив право українського банку подавати позови проти англійських компаній у виробництві в Англії, а також відповідно до Луганської конвенції (мова йде про швейцарському Лугано, а не про український Луганську), і до компаній з третіх країн, за умови, що позови проти іноземних відповідачів «тісно пов’язані» з його позовами проти англійських відповідачів. Ця правова позиція може стати революційною для «деофшоризації» української економіки. Тому що ховати гроші в комфортних юрисдикціях в Європі вже не вийде. Далі тільки справжні сміттєві офшори, з якими перестає працювати глобальна фінансова система», – вважає Качка.