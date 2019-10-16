Річард Гір отримав ключі від Флоренції

Американський актор Річард Гір отримав символічні ключі від італійського міста Флоренція, а також іменну форму від місцевого футбольного клубу ACF Fiorentina.

Актор був удостоєний такої честі за надання допомоги 150 лівійських мігрантів, яких врятувало іспанське судно Open Arms в серпні. Гір піднявся на борт корабля, який стояв біля острова Лампедуза, передав мігрантам провізію і взяв участь у дискусії, по закінченню якої судну все-таки дозволили увійти в італійські територіальні води. Сталося це через два тижні після порятунку мігрантів.

Ключі від міста передав акторові мер Флоренції Даріо Нарделла в Палаццо Веккьо. Однак таке рішення глави міста обурило політичну партію M5S, яка провела акцію протесту. На думку активістів, є безліч більш гідних нагороди людей, які проживають в регіоні , ніж голлівудська зірка.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

«Навколо Світу. Україна» писав про шопінг в Італії: чим відрізняються Мілан, Рим і Флоренція.

За матеріалами «Фокус»

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