Врачи назвали главные признаки тяжелого поражения печени алкоголем

Печень – главный “фильтр” нашего тела. Ее заболевания в большинстве своем протекают в скрытой форме и бурно проявляются уже на серьезных стадиях. При малейших симптомах поражения печени следует обратиться к врачу.

При этом стоит осознавать тот факт, что не нужно быть клиническим алкоголиком, чтобы заработать заболевания печени, — даже несколько бутылок пива или бокалов вина после работы заставляют этот орган работать на пределе своих возможностей.

Врачи назвали главные симптомы серьезного поражения печени вследствие употребления алкогольных напитков:

– постоянные неприятные ощущения в животе и подреберье;

– повышенная температура тела, которая не проходит длительное время;

– постоянное вздутие живота;

– неприятный резкий запах пота;

– слабость, быстрая утомляемость;

– возникновение диареи после употребления жирной пищи, изжога, тошнота или рвота.

Если у вас есть хотя бы несколько из перечисленных симптомов, это уже весомый повод обратится за помощью к врачу.

Важно:

Определить, что больна именно печень, бывает довольно сложно. Сам этот орган лишен нервных окончаний и не посылает болевых сигналов в мозг. Боли появляются на поздних стадиях тяжелых патологий, когда печень сильно увеличена и давит на печеночную капсулу.

: hyser.com.ua