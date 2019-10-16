Катерина Кухар розповіла, як ледь не загинула

Катерина Кухар повідає глядачам історію, як ледь не загинула

У середу, 16 жовтня, вранці, о 9:30, в ексклюзивному інтерв’ю журналістам проекту “Життя відомих людей” на популярному українському телеканалі “1+1” прима-балерина, а також суворий суддя шоу “Танці з зірками” Катерина Кухар повідає глядачам історію, як ледь не загинула в страшній аварії.

Так, ще на самому старті своєї зоряної кар’єри вона потрапила у ДТП, яке могло назавжди перекреслити її яскраве майбутнє. Балерина вперше зважилася розповісти про цю трагедію журналістам “ЖВЛ”.

“Лобове зіткнення сталося біля оперного театру. Я не була пристебнута і отримала струс мозку”, – розповідає знаменитість.

Потім Катерини утворилася велика гематома на голові, і їй знадобилося цілих півроку для складною і виснажливою реабілітації.

: znaj.ua

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