«Не вам тут вирішувати!»: в Угорщині ледь не дійшло до бійки через закарпатців з подвійним громадянством

У неділю в Угорщині відбулися місцеві вибори. За посаду міських та сільських голів змагалися переважно представники проурядової партії Fidesz та кандидати від опозиції (або незалежні).

Особливого градусу напруги це протистояння набуло біля кордону з Україною – у деякі села раптово почали привозити невідомих нікому людей. Виявилося, що це особини з подвійним українсько-угорським громадянством, які прописані в Угорщині, але тут не проживають, повідомляє Mukachevo.net.

В деяких селах ледь не дійшло до бійки. Особливо напруженою ситуація не в селі Кішпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Населення села збільшилася за один день мало не вдвічі.

За інформацією угорського порталу 444, між місцевими жителями та людьми, які насправді там не живуть, стався конфлікт. У Кішпаладі незалежний кандидат Норберт Абрі змагався з Барнабашем Мадяром, кандидатом від Fidesz-KDNP.

Портал цитує слова Норберта Абрі: «Село повстало проти подвійних громадян. Люди не хочуть, щоб вони тут щось вирішували!».

Абрі зазначив, що велика група місцевих жителів постійно чергують біля виборчої дільниці і не допускають подвійних громадян, яких постійно сюди «привозять» із-за кордону, тобто із України.

Поліція області Саболч-Сатмар-Берег одразу відреагувала на зауваження журналістів: «Поліція вжила заходів проти водія легкового автомобіля, який чекав перед будівлею виборчої дільниці. Водій отримав попередження».

За інформацією телеканалу RTL, сотні угорців, які проживають в Україні, почали з’єднання являтися у прикордонних селах для того, аби взяти участь у голосуванні. З 2010 року кількість жителів, які беруть участь на виборах, у Кішпаладі збільшилась удвічі. Зокрема одна місцева жінка розказала, що подвійні громадяни виявилися прописані у неї в будинку, але вона про це нічого не знала.

Загалом йшлося про близько 200 людей, які, за словами жителів, не проживають у селі.

Угорський сайт Index також заявив про те, що місцеві жителі, які живуть у Кішпаладі шоковані тим, що стільки невідомих їм людей прийшло на дільниці. Журналісти зафіксували як їм кричали в обличчя: «Геть звідси! Не вирішуйте, кім заходів буде!»

Конфлікт зафіксував телеканал RTL Club. Слід також зазначити, що на виборах у Кішпаладі переміг син колишнього міського голови, кандидат від провладної Fidesz-KDNP.