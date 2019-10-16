Баканову ніхто не подзвонив з приводу цього риса? – Бабченко про візит пропагандиста Корчевникова в Україну

Взагалі, з Корчевниковым, звичайно, абсолютно трешева історія. Я довго згадував, хто це, як-то він пропав з радарів останнім часом. А як згадав – так і про*уїв.

Одне з найбільш концентрованих говен Мордора. Кореспондент на НТВ, ведучий на «Росії-1», головний редактор православного телеканалу «Спас», «Безсмертний полк», проект «Команда» з Рамзаном Кадировим, член Громадської Палати, кавалер медалі «За заслуги перед Вітчизною» з формулюванням «За високий професіоналізм та об’єктивність у висвітленні подій в Республіці Крим», Нацрада подавала його до списку персон нон-грата, на «Миротворці» з 2014 року, причому з припискою, що йому офіційно заборонений в’їзд в Україну – ну то є повний набір. Ось просто глупство.

І ось це тіло приїжджає в Київ. Записує в Лаврі ролик, в якому збирає гроші на «Ощадбанк» на відновлення собору: «Друзі, я звертаюся до вас із серця Києва». Робить селфи на Майдані. Дає інтерв’ю православному фестивалю «Покров».

Служба безпеки України, скажіть, а ви в курсі взагалі, що у вас тут десять років проходить православний фестиваль Покрив, благословенний московським попом Онуфрієм, на який відкрито приїжджає російський пропагандист, кавалер медалі ордена і член громадської палати, і що-то там відновлює «в самому центр Києва»?

Баканову ніхто не подзвонив пір приводу цього риса?

До речі, я так чув, тут другий обмін намічається. А Цемаха вже подарували. Україні обмінний фонд взагалі потрібен чи ні?

Державна прикордонна служба України ви говорите, що цього тіла немає у списках осіб, яким заборонений в’їзд в Україну. Мене теж немає у списках осіб, яким заборонений в’їзд в Україну. Але кожен раз в Жулянах мені виносять мозок по дві години. Я не скаржуся – навпаки. Я радий цьому. Я кожен раз на власній шкурі переконуюся, як ставляться до чоловіків призовного віку з російським паспортом.

Для того, щоб загорнути росіянина – ніякої список не потрібно. Але чому мені кожен раз виносять мозок, незважаючи на посвідку, а пропагандист перетинає кордон, тому що його немає в списку? Ви ось це серйозно? Може, вам ще довідка від Путіна необхідна, щоб ган*онів в країну не пускати? У вас що, Гугл відключили?

Вже повний Київ всім цим гівном. Дана Борисова якийсь, бл**ь, проект в Україні вже веде, Олена Темникова гастролює, як у себе вдома, цей нововідкритий гадючник на набережній вже мало не всю російську естраду сюди перетягав…

«Непомітно разбанят вконташу. На вулицях з’являться зручні яндекс-таксі. Через п’ять років руссо-туристо потягнуться до Одеси. На концерт народного артиста Російської Федерації кавалера ордена «За заслуги перед вітчизною» Михайла Михайловича Жванецького. Концерти. Фестивалі. Авіасполучення. Ви нам поверніть безвиз, а ми вам газ у ГТС запустимо».

Це Дід Ванга півроку тому написав. Половина цих пунктів вже виконана. Друга – в інформаційному полі.

Ось про авіасполучення як раз вчора-позавчора заговорили.

Аркадій БАБЧЕНКО