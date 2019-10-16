Три країни блокують переговори про вступ до ЄС Албанії та Північної Македонії

Північної Македонії та Албанії не вдалося розпочати переговори про вступ до ЄС.

У вівторок, 15 жовтня, Франція, Нідерланди і Данія заблокували рішення ЄС про початок переговорів з двома балканськими державами, пославшись на сумніви в прогресі реформ. Рішення трьох країн було озвучено після саміту в Люксембурзі на рівні міністрів закордонних справ. Всі три країни виступили проти початку переговорів з Албанією, а Франція – у доповнення з Північної Македонією. Крім того, французький уряд закликав до фундаментальної реформи процесу вступу до ЄС.

Німеччина і багато інші країни-члени ЄС відреагували на думку трьох країн з нерозумінням. Прихильники переговорів зазначили, що, згідно з висновком Єврокомісії, Албанія і Північна Македонія виконали умови, висунуті ЄС. Початок переговорів про вступ з цими двома країнами вже було їм обіцяно.

Переговори про вступ Північній Македонії в Євросоюз стали можливим після того, як в Скоп’є владнали розбіжності з Грецією, погодившись на перейменування своєї держави, називався раніше Республікою Македонією.

В кінці травня Єврокомісія визнала Північну Албанію і Македонію готовими до початку переговорів про вступ у Європейський Союз. Ще два балканські держави – Сербія і Чорногорія – теж прагнуть до членства в співтоваристві. Однак комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Хан раніше зазначив, що їм необхідно докласти більше зусиль для захисту верховенства закону.

Deutsche Welle