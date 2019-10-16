Панама закрила справу проти Порошенка, Портнов звинуватив у цьому Рябошапку

Адвокат п’ятого президента України Ілля Новіков заявив, що прокуратура Панами закрила справу проти його підзахисного Петра Порошенка, порушена за заявою екс-заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

Про це адвокат сказав на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

За словами Новикова, в заяві Портнова в панамську прокуратури йшлося про те, що компанії, пов’язані з Порошенком, нібито займалися легалізацією незаконно нажитих доходів.

Заяву було підкріплено особистими свідченнями Портнова, який наполягав на розслідуванні зазначеного злочину прокуратурою Панами.

Адвокат Порошенко зазначив, що панамські слідчі провели розслідування, зокрема перевірили дані, надані Портновим. Однак у його заяві не було фактів, які підтверджують причетність компаній, пов’язаних з екс-президентом, до будь-яких правопорушень.

«Двох місяців було достатньо для того, щоб прокурор розібрався з вмістом цієї справи та ухвалив рішення про закриття справи», — сказав Новіков.

Інший адвокат Порошенко Ігор Головань підкреслив, що захист має намір ініціювати притягнення до відповідальності Портнова і директора ДБР Романа Труби за «незаконні дії щодо екс-президента». Суд за заявою адвокатів вже виніс рішення про допит зазначених осіб в рамках справи про напад на Порошенка біля будівлі бюро розслідувань.

Головань додав, що не у всіх кримінальних справах, які розслідує ДБР, Порошенко проходить як свідок.

«Є виробництво, де він проходить як свідок, а є, де він взагалі не проходить», — сказав адвокат.

У свою чергу Портнов вже відреагував на заяву адвокатів Порошенко.

«Якщо ці компанії не мають відношення до Порошенка, чому про цю історію повідомляють його адвокати і чому саме адвокати Порошенка ведуть процесуальну листування з панамськими прокурорами», — пише Портнов в Telegram.

Також заступник глави АП часів Януковича звинуватив генерального прокурора Руслана Рябошапку в тому, що він не співпрацював з панамськими слідчими.

«Спасибі Вам, прокурор Рябошапка, що у Вас за півтора місяці не знайшлося волі від імені ГПУ офіційно обмінятися з Панамою документами, поцікавитися активами Порошенко в цій країні і відреагувати на прийняте за нашою заявою рішення прокурора Панами про розслідування протиправної діяльності компаній Порошенко», — зазначив Портнов.

Наостанок він звернувся до Порошенка, закликавши його «сильно не розслаблятися», оскільки його чекає новий виток проблем».