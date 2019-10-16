Трамп зрадить Україну точно так само, як він зрадив курдів — Портніков

Віталій Портніков наголосив на своїй сторінці у «Фейсбук», що нинішній українській владі варто проаналізувати догляд Сполучених Штатів з Сирії.

На думку політичного оглядача, висновок тут напрошується, причому, дуже простий — Дональд Трамп зрадив курдів, і точно також він зрадить і Україну.

Віталій Портников вважає, що Дональд Трамп, прийнявши рішення про вихід Сполучених Штатів з Сирії, зрадив тим самим справжніх друзів. Політичний оглядач пояснює, що мова в даному випадку йде про курдів. Причому для Білого дому сирійські курди мали набагато більш важливе значення, порівняно з українцями, і треба це визнати. Вони допомагали боротися з ИГИЛ, а також сприяли нормалізації ситуації на сирійсько-турецькому кордоні. Курди змогли стати найефективнішою опозиційною силою в Сирії, показавши — у диктаторського режиму Башара Асада є світська альтернатива, причому, вельми гідного рівня.

Однак Трамп вирішив залишити цих людей на поталу Ердогану. Українській владі варто гарненько над цим задуматися. Адже якщо Трампу не потрібні такі друзі, як курди, то навіщо йому такі друзі, як українці? Нинішній президент США з самого початку не хотів допомагати Україні. Відповідно, зрадивши курдів, він обов’язково зрадить і українців.