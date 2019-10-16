У Запоріжжі зухвалі злодії викрали авто з відділення поліції

У вівторок, 15 жовтня, правоохоронці Запоріжжя знайшли авто зловмисників, які вкрали машину зі стоянки на території відділення поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент з крадіжкою стався ще в липні цього року. Зловмисники ввечері на автомобілі Dodge пошкодили в’їзні ворота і проникли на територію Запорізького відділення поліції. Вони викрали машину марки Volkswagen Passat B5 і завдали матеріальної шкоди потерпілій на суму 50 тисяч доларів.

Правоохоронці почали розслідування і знайшли автомобіль Dodge на стоянці на вулиці Нікопольське шосе. В цей час невідомі підпалили припаркований поруч Daewoo Lanos і зникли. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС, ніхто не постраждав.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду автомобіля Dodge поліцейські виявили і вилучили зброю, боєприпаси та інші речові докази. Крім того, правоохоронці з’ясовують обставини загоряння ще одного автомобіля на території відділення поліції.

За даними фактами порушено кримінальні провадження у частині 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.