«Газпрому» через супутник примусово відключили імпортне обладнання

«Газпром» зіткнувся з примусовим дистанційним відключенням австрійських компресорів, розповів «Інтерфаксу» начальник департаменту N335 Павло Крилов.За його словами, обладнання від швейцарської компанії LMF «відключили через супутник». Тепер компресори «стоять мертвим вантажем, не працюють досі, просто перетворилися на металобрухт», поскаржився Крилов.

Відключити дистанційно компресор та подібне обладнання може з супутника сам його виробник, пояснив РБК близьке до «Газпрому» джерело.

«Зазвичай при укладанні сервісного контракту на обслуговування компресорів можна зробити дистанційно виправлення помилки його роботи, відключення також можливо, — пояснив він. — Не виключено, що обладнання відключили після закінчення строків сервісного контракту або гарантійних строків. А якщо воно потрапило під санкції, то виробник не міг продовжувати його обслуговування».

У «Газпрому» є старі компресори американського і швейцарського виробництва, і ризик їх відключення також не виключено, сказав джерело.

Представник «Газпрому» запевнив РБК, що компресорів LMF у компанії не дуже багато, вони використовуються на мобільних пересувних компресорних установках при ремонті газопроводів.

Натомість зарубіжних «Газпром» планує закупити мобільні модульні компресорні станції російського виробництв від казанського ЗАТ НВП «Компресор».