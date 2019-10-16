Українці обурені «вечором пам’яті» Бандери, влаштований в Києві неонацистами

Українські націоналісти влаштували в Колонному залі Київради своєрідний «вечір пам’яті» в річницю вбивства лідера ОУН* Степана Бандери. Послідовники радикальних ідей у ході зустрічі показували особисті речі прихильника Гітлера і оспівували його заслуги.

Організаторами вечора виступили недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень», видавництво Об’єднання колишніх вояків УПА США і Канади Litopys UPA і мистецьке об’єднання «Глечик». Незважаючи на те, що захід зібрав велику кількість послідовників націоналістичних ідей, ніякого відкритого пост-релізу випущено не було. Однак в Мережу потрапило відео з вечора, на якому відкрито демонструється фашистська символіка.

На це відреагували ЗМІ та користувачі соціальних мереж. Багатьох обурив той факт, що один з учасників так званого вечора пам’яті відкрито демонстрував шеврон СС, танкової дивізії «Мертва голова». У людей відразу виникло питання: а чи будуть якимось чином карати молодиків, які сповідують неонацизм? Варто нагадати, що на території України, як і в інших країнах, існує заборона на демонстрацію символіки Третього Рейху.

*ОУН – гілка організації УПА (Української повстанської армії) – екстремістська організація, заборонена на території РФ.