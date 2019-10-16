У США арештанти втекли з в’язниці і повернулися назад з віскі

У штаті Техас, що в Сполучених Штатах Америки, спіймали чотирьох ув’язнених, які декілька разів втікали із в’язниці по віскі та поверталися назад до камери разом із контрабандою.

Про це повідомляє ABC 13.

Як зазначається, арештанти Джуліан, Роберт, Лео та Сильвестр змогли вийти з камери, щоб знайти віскі. Після першої спішної спроби, чоловіки почали користуватися цією схемою регулярно та змогли ще декілька разів принести алкоголь до в’язниці.

Проте згодом працівники поліції за допомогою камер відеоспостереження дізналися про це та зловили порушників. Під час затримання у чоловіків знайшли пляшки з алкогольним напоєм та мобільні телефони.

: zik.ua

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