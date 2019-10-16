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Дженнифер Энистон в стильном платье Alexander McQueen блистала на дорожке

16.10.2019

50-летняя актриса Дженнифер Энистон в выходные посетила церемонию вручения премий «Сила женщин» от журнала Variety. Мероприятие прошло в Беверли-Хиллз.

Многие знаменитости в этот день приехали в отель Beverly Wilshire, среди звездных гостей была и Дженнифер Энистон. Актриса вышла на дорожку в лаконичном полосатом платье от Alexander McQueen с двумя кожаными черными поясами на талии с золотыми пряжками.

Образ звезды дополняли кожаные черные туфли-лодочки на каблуках, золотой перстень на пальце и массивные часы на запястье, а также макияж с красивым румянцем на скулах и стильная укладка.

: Новости Ю

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