Український футболіст П’ятов став кращим воротарем кваліфікації Євро-2020

Голкіпер збірної України з футболу Андрій П’ятов став кращим воротарем відбіркового турніру Євро-2020 за версією компанії InStat, яка займається спортивною аналітикою і статистикою матчів.

Про це пише «Трибуна».

Згідно з підрахунками, в середньому П’ятов набирає за матч 321 очко. Серед його найближчих послідовників – воротар польської збірної Лукаш Фабианьски (312 очок) і німецький голкіпер Мануель Нойер (307 балів).

У кваліфікації Євро-2020 український воротар зіграв сім матчів і пропустив лише два голи. Під час гри з Португалією він набрав 380 очок і став кращим гравцем матчу.

Статистика InStat складається з урахуванням вкладу футболіста в успіх команди на матчі, рівень суперника і турніру, а також значення дій гравця.