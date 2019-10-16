Люди Путіна «віджимають» землю кримчан заради чергової грандіозної будови

У аннексированном Росією Криму місцеві мешканці збунтувалися проти окупаційних «влади» — у людей відбирають землю для будівництва нової траси «Таврида».

Про це повідомляється у сюжеті «Крим. Реалії», опублікованому в Twitter.

«Приватна власність стає державною, коли мова йде про стратегічні будівництвах Росії. Так у Криму через весь півострів будують автомагістраль «Таврида», — йдеться в сюжеті.

Приватна власність стає державною, коли мова йде про стратегічні будівництвах Росії. Так у Криму через весь півострів будують автомагістраль «Таврида». У Сімферопольському районі людей обдурили і грошей за землю не заплатили pic.twitter.com/NUBh49eYxV

— Крим.Реалії@krymrealii) October 15, 2019

Примітно, що кримчанам влади не заплатили за їх власність. Так, у Сімферопольському районі людей обдурили і за землю грошей не дали. Наприклад, житель села Донське Сергій Лавров розповідає, що у нього окупаційні власті забрали 1 гектар землі, на якому фермер вирощував просо. Обіцяли відшкодувати 11 тис. доларів, але зараз пропонують максимум 2 тис.

Ролик викликав активне обговорення в мережі.

“Цікаво, на референдум ходили…”, “Грошей немає, але ви тримайтеся!”, — пишуть користувачі соцмережі.